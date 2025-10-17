Первый замглавы Балашихи провел обход территорий микрорайона Кучино

Первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев совместно с заместителями Михаилом Объедковым и Максимом Сидоркиным, а также представителями управляющих компаний и активными жителями микрорайона, провел плановый обход территории Кучино. Цель мероприятия заключалась в детальном осмотре благоустройства и текущего состояния объектов в районе.

В ходе проверки участники встречи внимательно осмотрели улицы Чаплыгина, Смельчак и Лесные Поляны. Особое внимание было уделено состоянию контейнерных площадок и дворовых территорий. В процессе инспекции были выявлены незначительные нарушения, касающиеся соответствия установленным нормам.

«Соответствующие поручения по устранению недоработок даны управляющим компаниям. По результатам обхода отметили удовлетворительное содержание микрорайона», — отметил Сергей Лукичев.

Кроме того, в ближайшее время в микрорайоне запланирована опиловка сухостойных деревьев, что поможет обеспечить безопасность и улучшить внешний вид территории. Такие мероприятия способствуют созданию комфортной и безопасной городской среды для жителей Кучино.