Первый вице-премьер Мантуров рассказал о работе детского технопарка во Фрязине

Инновационный технопарк «Исток — РТУ МИРЭА» построили на базе предприятия во Фрязине при поддержке госкорпорации «Ростех». В нем будут проходить практическую подготовку будущие инженеры. С работой технопарка ознакомился первый вице-премьер Денис Мантуров.

В технопарке школьники и студенты будут осваивать практические навыки в области СВЧ-электроники. Программы будут строить на реальных кейсах и задачах предприятий.

«Наставниками для них станут опытные специалисты госкорпорации. Такой подход позволит формировать кадры с отточенными практическими навыками уже со школьной и студенческой скамьи. В результате на предприятия будут приходить специалисты, понимающие потребности отрасли и готовые создавать для страны прорывные решения, обеспечивая ее технологическую независимость», — отметил Денис Мантуров.

Технопарк оборудовали современными лабораториями для изучения IT, естественных наук, радиоэлектроники, 3D-печати, компьютерного моделирования и других направлений. Учащиеся будут осваивать программирование, кибербезопасность, материаловедение и системы умного дома. На площадке также есть место для соревнований роботов.

Занятия в технопарке будут проходить для учеников с седьмого класса. В проект инветировали более миллиарда рублей.

«На площадке технопарка создан кибердром — это российская разработка, где реализована система ультразвуковой навигации, которая позволяет позиционировать роботехническое средство в пространстве. В прошлом году технопарк работал в пилотном режиме, а с этого года начнет полноценную работу. Суммарно обучение могут проходить 1080 учащихся», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Делегация также посетили новый производственный корпус НПП «Исток». Там разрабатывают и выпускают современные электронные изделия и радиоаппаратуру.