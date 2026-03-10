Первый вице-премьер Мантуров посетил трикотажную мануфактуру в Красногорске

Первый вице-премьер Денис Мантуров и заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева посетили «Красногорскую трикотажную мануфактуру». Там выпускуют чулочно-носочные изделия и трикотажную одежду для взрослых и детей под торговой маркой «Лукоморье».

Как рассказали в региональном Мининвесте, мануфактура работает на рынке уже 25 лет. Компания получила поддержку на региональном уровне — это земельный участок в льготную аренду без проведения торгов.

«Сегодня производственный цех расположен на площади 4,5 тысячи квадратных метров и оснащен современным оборудованием, что позволяет выпускать продукцию, отвечающую мировым стандартам», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

На встрече обсудили поддержку предприятий легкой промышленности. Денис Мантуров отметил, что в приоритете должна оставаться помощь российским производителям.

Сейчас в сфере выпуска одежды в Подмосковье работают 45 предприятий. При этом объем отгруженной продукции по итогам 2025 года составил 76,3 миллиарда рублей.