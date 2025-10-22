Первый вице-премьер Мантуров посетил производство лазерной техники во Фрязине

Вице-премьер Денис Мантуров посетил предприятие компании «ВПГ Лазеруан» во Фрязине. Там разрабатывают и производят лазерную технику.

«ВПГ Лазеруан» — крупнейший разработчик и производитель лазерной техники в России и Восточной Европе. Более 50 продуктов предприятия внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга.

«На данный момент в портфеле предприятия более 600 видов продукции, а мощность производства позволяет выпускать более 10 тысяч лазеров ежегодно. На предприятии трудоустроено более 1100 человек», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева

Компания выпускает лазерное оборудование для разных целей. Например, роботизированный комплекс для сварки. Он помогает предприятиям повысить производительность процессов и обеспечивает универсальность в решении рабочих задач. Оборудование простое в использовании, им могут управлять даже начинающие специалисты и выпускники колледжей.