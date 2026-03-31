Первый весенний субботник прошел в Подольске

В весенней уборке приняли участие неравнодушные жители, студенты и волонтеры. В этом году у доброго дела появилась новая мотивация: теперь можно самому выбрать удобную площадку и задачу, а за участие получить небольшое вознаграждение.

«Есть такая уникальная возможность попросить помощи в „Яндекс-смене“. Наша организация зарегистрировалась в этом приложении, подали заявку на то, что нам нужна дополнительная сила в качестве волонтеров. И сегодня, помимо наших сотрудников, на субботник пришли те, кто зарегистрировались и откликнулись в „Яндекс-смене“», — рассказала заместитель гендиректора компании «Высотный-Ивановский» Ирина Матвеева.

Субботники будут проходить на протяжении всего апреля. У каждого жителя Подольска есть шанс внести свой вклад в чистоту родного округа.