Первый весенний субботник прошел в Павловском Посаде

Первый весенний субботник объединил неравнодушных местных жителей, представителей общественных организаций и работников социальных учреждений, которые, вооружившись необходимым инвентарем, вышли на улицы округа, чтобы привести их в порядок. Активисты убрали прошлогоднюю листву, собрали сухие ветки, оставшиеся после зимы, и привели в порядок клумбы, готовя их к высадке новых цветов.

«На этом мы не останавливаемся. В апреле работы по благоустройству в Павлово-Посадском городском округе будут продолжены и станут еще более масштабными. Мы призываем всех жителей принять участие в предстоящих субботниках, чтобы вместе сделать наш округ чище», — сообщили в администрации.