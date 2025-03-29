Первый весенний городской субботник прошел в Серпухове

В минувшую субботу сотрудники Комбината благоустройства провели масштабные работы по наведению порядка. Были убраны смет, вымыты и покрашены автобусные павильоны на улицах Дзержинского, Центральной, Физкультурной, Горького, 2-м переулке Возрождения и других. На уборку вышли 10 бригад, которые активно трудились на благо города.

В соседних населенных пунктах округа также прошли работы по благоустройству. В Пущино очищена автомобильная дорога на улице Академика Франка, приведены в порядок остановки на улицах Парковая, Южная и Институтская, а также вымыты ограждения на улицах Франка и Парковой. В уборке приняли участие 40 человек и семь машин.

В Протвине была проведена уборка на улице Архитектора Корина. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко подчеркнул, что работы по наведению чистоты и порядка продолжатся в ближайшие недели. Основной акцент будет сделан на благоустройстве улиц, общественных пространств и подготовке города к весенне-летнему периоду.