Первый в России водородный поезд соберут на заводе в Орехово-Зуеве

На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуеве собирают первый в России поезд, который будет работать на водородных топливных элементах. Проект реализуют вместе с Тверским вагоностроительным заводом.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали, как устроена энергосистема состава. Водород вступает в реакцию с кислородом, в результате появляется электричество — оно питает тяговые двигатели и оборудование внутри поезда. Единственный «выхлоп» при этом — обычная вода.

«Новый Поезд рассчитан на движение по неэлектрифицированным участкам железной дороги и не производит вредных выбросов. Водородный поезд не имеет аналогов на железнодорожной сети с колеей шириной 1520 миллиметров», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Планируется, что в первой половине 2027 года опытные образцы отправят в Сахалин — там завершат испытания и начнут эксплуатацию. Сейчас на острове готовят базу для нового вида транспорта: создают инженерный центр и площадку для тестов.