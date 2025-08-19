Первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине пройдет в Подмосковье

Первые в России соревнования по новой дисциплине стрельбы — винтовка динамическая (PRS 600) — пройдут в парке «Патриот» 30 августа. В них примут участие 80 сильнейших стрелков со всей страны. Спортсменам предстоит выполнить восемь упражнений на дистанции от 150 до 600 метров.

​«Подмосковный парк „Патриот“ зарекомендовал себя не только как отлично организованная площадка для проведения соревнований высокого уровня, но и как центр военно-патриотического и спортивно-стрелкового развития всей России. Проведение соревнований по практической стрельбе в разных дисциплинах на одной площадке демонстрирует самый высокий уровень подготовки и наших организационных возможностей», — прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин.

В тот же день в парке состоится финал Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Соревнования пройдут под эгидой Федерации снайпинга России и Федерации практической стрельбы России.

Желающие могут подать заявку на участие и узнать подробности на официальном сайте. Турнир проводится в рамках программы «Спорт России». ​