Первый в России турнир по новой стрелковой дисциплине пройдет в Подмосковье

Первые в России соревнования по новой дисциплине стрельбы — винтовка динамическая (PRS 600) — пройдут в парке «Патриот» 30 августа. В них примут участие 80 сильнейших стрелков со всей страны. Спортсменам предстоит выполнить восемь упражнений на дистанции от 150 до 600 метров.
«Подмосковный парк „Патриот“ зарекомендовал себя не только как отлично организованная площадка для проведения соревнований высокого уровня, но и как центр военно-патриотического и спортивно-стрелкового развития всей России. Проведение соревнований по практической стрельбе в разных дисциплинах на одной площадке демонстрирует самый высокий уровень подготовки и наших организационных возможностей», — прокомментировал исполняющий обязанности главного тренера сборной Московской области по практической стрельбе, руководитель регионального отделения ФПСР Борис Крейндлин.
В тот же день в парке состоится финал Кубка Московской области по стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра. Соревнования пройдут под эгидой Федерации снайпинга России и Федерации практической стрельбы России.
Желающие могут подать заявку на участие и узнать подробности на официальном сайте. Турнир проводится в рамках программы «Спорт России».
