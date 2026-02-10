Первый в России беспроводной слуховой аппарат разработали в Подмосковье. Производитель ГК «Исток-Аудио» во Фрязине выведет устройства на рынок уже в марте этого года.

Предприятие разработало аппарат на базе новейшего микропроцессора. Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева, устройство не уступает по качеству зарубежным аналогам.

Управление слуховым аппаратом осуществляется через мобильное приложение. С его помощью также можно прослушивать телефонные звонки, музыку, смотреть видео. Особенностью новой серии устройств «Прима» стала вариативность в питании. Это могут быть модели на воздушно-цинковых батареях, а также версии на аккумуляторах.

Слуховые аппараты используют современные технологии обработки, которые анализируют окружающую обстановку, чтобы обеспечить точную передачу звука.

«Предприятие более 30 лет занимается разработкой, производством и обеспечением слабослышающих людей современными техническими средствами реабилитации — слуховыми аппаратами, сигнализаторами звука и другими устройствами. Ежегодно компания реализует около 80 тысяч слуховых аппаратов собственного производства, а всегда за время своего существования ГК „Исток-Аудио“ выпустила более 2,6 миллиона устройств», — сказала Екатерина Зиновьева.

Микропроцессор для новых слуховых аппаратов разработали инженеры, конструкторы и программисты «Исток-Аудио».