Первый в России автоматизированный высотный склад откроют в Богородском округе

В Богородском округе в следующем году построят первый в России высокотехнологичный логистический центр. Проект совместными усилиями реализуют группа компаний «Ориентир» и X5 Group.

Инновационный хаб «Богослово» будет создан по технологии AS/RS, предусматривающей управление практическибез участия человека. Он станет уникальным для российского рынка благодаря своей 27-метровой высоте и полной автоматизации процессов.

Площадь комплекса составит свыше 43 тысяч квадратных метров, а все операции будут контролировать цифровые системы.

«Новый проект X5 — технологический прорыв для российской логистики. Впервые будут объединены высотное хранение, автоматизация мирового уровня и инновационная безопасность. Для нас большая честь реализовывать такой передовой и масштабный склад для одного из лидеров розничной торговли в России», — подчеркнула генеральный директор группы компаний «Ориентир» Елена Бабенко.

Стратегическое расположение объекта на пересечении трасс М-7 и Центральной кольцевой автомобильной дороги, в 45 километрах от МКАД, обеспечит отличную транспортную доступность не только к трем федеральным магистралям, но и к железнодорожным путям.

Проект станет ключевым элементом логистической инфраструктуры X5 Group и образцом инновационных решений для всей отрасли. Открытие комплекса запланировано на третий квартал следующего года.