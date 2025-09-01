Первый в Подмосковье класс «Юные инспекторы движения» открыли в Балашихе

На базе школы № 30 в Балашихе начал работу уникальный предпрофильный пятый класс «Юных инспекторов движения» — первый и единственный в Московской области. Это событие стало важным шагом в развитии системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, которая успешно действует в школе уже несколько лет.

На торжественной линейке 33 ученика дали клятву юного инспектора движения и получили удостоверения. Командиром отряда выбрана Ульяна Новикова.

«Быть капитаном — большая ответственность. Нужно помогать учителям, следить за порядком и быть примером для других. Принимать клятву было волнительно, но очень почетно», — поделилась Ульяна.

Ученики класса будут изучать правила дорожного движения, регулярно встречаться с сотрудниками ГИБДД, участвовать в профилактических акциях и вести информационную работу в школьных соцсетях. Программа направлена на воспитание осознанного отношения к безопасности на дорогах.

«ЮИД — движение с более чем полувековой историей. В России насчитывается свыше 35 тысяч отрядов, объединяющих более полумиллиона детей. Балашиха системно развивает это направление, и открытие предпрофильного класса — яркий пример такого подхода», — отметила председатель Общероссийской организации «Юный инспектор движения» Валентина Кульбицкая.

Команда юных инспекторов из Балашихи представит Московскую область на всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в октябре 2025 года. Этот конкурс, проводимый с 1982 года, направлен на профилактику травматизма и включает соревнования по знанию ПДД, оказанию первой помощи, вождению велосипеда и ориентированию в дорожной инфраструктуре.