Первый в новом сезоне «Урок цифры» пройдет в Подмосковье 23 сентября

Новый сезон «Уроков цифры» стартует в Подмосковье 23 сентября. Темой первого занятия станет «Искусственный интеллект: промпт-инжиниринг», о чем рассказали в Мингосуправления Московской области.

«Урок цифры» познакомит школьников с внутренним устройством нейросетей и процессом обучения моделей. Ребята освоят основные алгоритмы и правила написания промптов, а также попробуют развить навыки с помощью игрового тренажера. Школьники узнают, как с помощью промптинга взаимодействовать с искусственным интеллектом по решению различных задач в обучении, проектировании, творчестве, в поиске нужной информации и идей.

Урок рассчитан для учащихся 1-11 классов. Принять участие можно самостоятельно на сайте проекта до 13 октября.

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