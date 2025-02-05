Первый в 2025 году субботник прошел в Подольске

В Подольске благодаря теплой погоде провели первый субботник в этом году. Он прошел в микрорайоне Южный, где местные жители вместе с коммунальными службами, активно наводили порядок на общественных пространствах.

В уборке участвовали 26 бригад Комбината благоустройства.

«Теплая погода позволила нам приступить к весенней уборке Подольска раньше. Благодарю неравнодушных жителей микрорайона Южного, которые присоединились к нашим коммунальщикам. Такие акции чистоты состоятся в феврале и в других частях округа», — сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Комбинат благоустройства сформировал 26 мобильных бригад, которые занимаются уборкой общественных пространств. Работы включают сбор мусора и листвы, мойку малых архитектурных форм и ремонт дорожного покрытия. В общей сложности для уборки муниципальной улично-дорожной сети было привлечено 75 рабочих. Кроме того, сотрудники управляющих организаций активно занимаются благоустройством придомовых территорий.

В апреле в Подольске приступят к более объемным видам работ, включая замену плитки.

«Важно внимательно следить за прогнозами синоптиков, чтобы быть готовыми к различным ситуациям и в случае необходимости оперативно переоборудовать коммунальную технику, оснастить рабочих необходимым инвентарем», — добавил Григорий Артамонов.