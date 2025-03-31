Первый в 2025 году форум «Управдом» прошел в Дубне

Мероприятие состоялось в доме культуры «Октябрь». В нем приняли участие работники администрации округа, сотрудники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций Дубны, а также представители министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Основным вопросом повестки стала уборка территорий после зимы. Участники форума наметили план предстоящей работы на ближайшие три месяца. В том числе предстоит отремонтировать детские площадки и малые архитектурные формы, убрать мусор с газонов, помыть контейнерные площадки.

Жители муниципалитета смогли напрямую задать свои вопросы по текущему содержанию дворов и городских территорий. Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что диалог между управляющими компаниями, административными структурами и жителями является важным условием для обеспечения качественной работы в многоквартирных домах.

Форум «Управдом» регулярно проводится в городском округе проводится раз в квартал. Принять в нем участие могут все жители Дубны, вне зависимости от территории проживания.