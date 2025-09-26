Первый тур «Лиги квизов» начался в Мытищах

Это событие собрало множество активных и увлеченных участников, которые стремились продемонстрировать свои знания и навыки. Как отметила Анастасия Токмакова, заведующая сектором по работе с молодежью и развитию добровольчества молодежного центра «Импульс»: «Высокий интерес к мероприятию и значительное количество желающих участвовать в нем позволят увеличить число команд в следующем году.»

Первый тур квиза стал настоящим испытанием для участников, которые продемонстрировали свою блестящую эрудицию и глубокие знания в области кино. Команды работали слаженно, и вопросы держали всех в напряжении до самого последнего момента. Ольга Заворохина, участница Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» из Мытищ, поделилась своими впечатлениями от участия в этой захватывающей игре на сообразительность: «Эта игра дает нам возможность проявить себя и понять, насколько мы сообразительны. Настрой у нас был боевой, и мы все старались показать свои лучшие результаты».

Победителем первого тура «Лиги квизов» стала команда «Победа» из школы № 8. Они продемонстрировали не только глубокие знания, но и сплоченность, а также острый ум, что и позволило им занять первое место. Это событие стало отличным примером того, как интеллектуальные соревнования могут объединять молодежь и способствовать развитию их навыков.