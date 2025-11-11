Первый цифровой офис расчетного центра Подмосковья открыли в Люберцах

В Люберцах начал работу первый цифровой офис Единого расчетного центра Подмосковья. В первые дни работы более 600 жителей воспользовались современными электронными услугами, которые теперь можно получить в шаговой доступности от дома.

В цифровом офисе предлагают весь спектр привычных услуг: передачу показаний счетчиков, оплату квитанций за жилищно-коммунальные услуги, консультации по начислениям, сканирование или распечатку документов.

При этом не стоит беспокоиться о сложностях с техникой — в зале постоянно дежурят консультанты, готовые помочь в работе с терминалами.

При помощи видеосвязи клиенты общаются не с роботами, а с настоящими специалистами, которых хорошо видно на мониторе.

Пространство организовано с максимальным комфортом для посетителей любого возраста. Продуманы все детали: удобные мягкие кресла, кулер с питьевой водой, а на большом экране транслируют актуальные новости и полезную информацию о сервисах расчетного центра.

В пространстве также установлены обычные терминалы для самостоятельной передачи показаний и оплаты.

«От посетителей старшего возраста я не раз слышал отзывы: „Надо же, мы думали, будет сложно, а это элементарно!“», — поделился заместитель начальника управления Единого расчетного центра Подмосковья в Люберцах Павел Лаговский.

Офис расположен по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом № 53А. Он работает по удобному графику: с вторника по пятницу с 08:00 до 19:00, в субботу с 08:30 до 16:00. Воскресенье и понедельник — выходные.