Первый Центр острых отравлений в Подмосковье открылся в Пушкино

Первый в Подмосковье Центр острых отравлений заработал на базе Пушкинской клинической больницы им. профессора Розанова. Там установили оборудование для проведения гемодиализа, плазмафереза, гемосорбции и ультрафиолетового облучения крови.

В центре будут оказывать помощь пациентам с химическими и бытовыми, а также лекарственными отравлениями, после употребления ядовитых грибов и укусов ядовитых змей.

«Открытие Центра острых отравлений — важный шаг в развитии специализированной медицинской помощи в Подмосковье. Теперь в регионе создан Центр, в котором врачи могут не только оперативно принимать пациентов с тяжелыми отравлениями, но и быстро определять токсикант, оценивать его концентрацию и подбирать наиболее эффективную тактику лечения. Это особенно важно в ситуациях, когда счет идет на минуты», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

В состав центра вошли приемное отделение с противошоковой палатой, химико-токсикологическая лаборатория, шесть реанимационных коек и пять коек палаты острых отравлений. Это позволит начинать терапию сразу после поступления пациента.

В учреждении работают реаниматологи, токсикологи, при необходимости подключаются терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи и другие специалисты. После стабилизации состояния пациенты продолжают восстановление на базе больницы.