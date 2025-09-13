Первый телемедицинский центр открыли в поликлинике № 1 в Мытищах

Первый телемедицинский центр организовали на базе поликлиники № 1 на улице Воровского. Сделали это для того, чтобы пациенты могли консультироваться с врачами удаленно.

Вести прием пациентов в режиме онлайн будут врач общей практики, терапевт, онколог, кардиолог и эндокринолог.

Развитию телемедицины в Подмосковье уделяется особое внимание. Важность этого направления подчеркивает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В дальнейшем планируется расширять штат в зависимости от запроса жителей», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Телемедицина позволяет сократить очереди в поликлиниках. Пациенты смогут, не выходя из дома, решить вопросы, которые носят технический характер — закрытие больничного, продление рецепта на лекарства, направление на плановое обследование, запись к узкопрофильным специалистам, получение консультации по уже имеющимся анализам.

Телемедицинский центр работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00, а также в субботу с 8:00 до 15:00.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через портал «Здоровье».