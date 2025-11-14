Первый снегопад накроет Москву и Подмосковье в ночь на 15 ноября

В ночь на 15 ноября Москву и Подмосковье накроет первый серьезный снегопад. По прогнозам синоптиков, снег и ухудшение погоды продлятся один-два дня, после чего в регион снова вернется аномально теплая погода. Об этом сообщила Госавтоинспекции Московской области.

Жителям напоминают: если из-за снегопада возникнут поломки автомобиля или другие внештатные ситуации на дороге, можно обратиться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции Московской области по телефону 8 (495) 688-81-71 или набрать экстренный номер 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал завершить программу ремонта дорог в Подмосковье к зиме. Особое внимание уделяют муниципальной сети. Это дороги, которые связывают небольшие населенные пункты и современные микрорайоны.