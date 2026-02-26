Первый съезд учителей информатики прошел в Истре

В Областном технолицее им. Долгих состоялся первый Съезд учителей информатики, посвященный 40-летию преподавания предмета в школах. В мероприятии приняли участие около 750 человек, которые собрались очно и онлайн. Педагоги обсудили будущее ИТ-образования, внедрение искусственного интеллекта, эффективные методики и задания ЕГЭ повышенной сложности. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева подчеркнула, что школьники проявляют устойчивый интерес к ИТ-направлениям и технологиям искусственного интеллекта. Она отметила: «Наша задача — чтобы учитель уверенно работал с современными технологиями и помогал детям не просто пользоваться ИИ, а понимать его и создавать собственные решения».

Директор по региональному развитию Яндекс Образования Вадим Жуков сообщил, что 88% учителей информатики в Московской области уже используют ИИ в работе. Они применяют его для генерации идей, тем занятий и индивидуальных заданий, поиска дидактических материалов и разработки планов уроков.

На съезде также прошла церемония награждения победителей регионального рейтинга проекта Яндекс Учебника «Кадровый резерв». Среди них — Наталия Сергеева из школы № 17 в Коломне, Марина Кучиер из школы № 10 в Реутове, Татьяна Ванина из Лицея № 6 в Дзержинском, Павел Лексин из Пановской школы в Коломне и Сергей Поляков из школы № 1 во Фрязино.

Мероприятие было организовано образовательной платформой «Яндекс Учебник» и Институтом цифровой трансформации образования при поддержке Министерства образования Московской области.