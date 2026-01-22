Первый российский станок для шиповки шин запустили в Орехово-Зуеве

Компания «Давыдово» в Орехово-Зуеве представила и запустила автоматизированный шиповальный станок для автомобилей Studmatic. Речь идет о первом отечественном подобном устройстве.

В областном Министерстве инвестиций, промышленности и науки отметили, что это собственный проект предприятия.

Новое оборудование предназначено для серийного производства шипованных покрышек. Станок предлагает высокое качество, которое ничем не уступает лучшим зарубежным образцам.

Программное обеспечение устройства содержит более тысячи различных схем расположения шипов. Мощность установки впечатляет — она способна обрабатывать до 850 шин за один рабочий день.

Сейчас завод «Давыдово» уже использует станок для профессиональной ошиповки легковых и грузовых автомобилей, а также для специальной техники.

Помимо этого, компания производит восстановленные грузовые покрышки и резиновые смеси по индивидуальным рецептам клиентов. На предприятии строго следят за качеством: каждая партия сырья и готовой продукции проходит тщательную проверку в собственной лаборатории.

В этом году предприятие планирует запустить еще одну новую линию — по переработке старых шин в резиновую крошку. Необходимое оборудование уже установили в цехах и готовят к вводу в эксплуатацию.

Экологичный проект компания реализует при поддержке Фонда развития промышленности Подмосковья.