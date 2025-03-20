Первый рейд по выявлению нарушителей правил парковки прошел в Котельниках

Мероприятие по выявлению автомобилей, мешающих вывозу твердых коммунальных отходов и уборке территории, состоялось в ночь с 18 на 19 марта. В итоге было эвакуировано восемь транспортных средств, два из них — коммерческие.

Владельцам еще восьми автомобилей, в том числе трем юридическим лицам, выписаны штрафы. Такие рейды в Котельниках будут проводиться на регулярной основе.

Парковка машин вблизи контейнерных площадок создаёт серьезные помехи для вывоза твердых коммунальных отходов. Заблокированные мусоровозы не могут добраться до баков.

Бороться с такими нарушениями могут все жители округа через раздел «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел». С начала текущего года с помощью «Народного инспектора» на территории Котельников было составлено 80 актов и вынесены решения о штрафах на общую сумму 245 тысяч рублей.

Кроме того, через приложение жители могут фиксировать случаи стоянки автомобилей на газонах. Нарушителей выявляют камеры системы «Безопасный регион» и специальные автомобили с искусственным интеллектом.