Первый полицейский класс открыли в гимназии № 13 в Одинцове

Учебная программа будет включать углубленное изучение правовых дисциплин, практические занятия с сотрудниками полиции, строевую и физическую подготовки. Особое внимание также будут уделять патриотическому воспитанию и профилактике правонарушений среди молодежи.

После окончания обучения все выпускники полицейского класса получат сертификаты, которые дадут дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные учреждения.

В День знаний ученики спецкласса стали ключевыми фигурами праздничной линейки в Одинцовской гимназии № 13, где с напутственной речью выступил заместитель начальника УВД по Западному округу Москвы майор полиции Лернер Ким Юрьевич. Он пожелал ребятам успехов в учебе и обсудил с ними ключевые качества будущих полицейских: силу духа, крепкое здоровье, спортивную подготовку и отсутствие вредных привычек.