Первый открытый фестиваль авторской песни прошел в Ногинске

25 января в центре культуры и творчества «Глухово» состоялся открытый фестиваль-конкурс бардовской песни. Мероприятие приурочили ко дню рождения Владимира Высоцкого и Татьяниному дню.

В конкурсе участвовали как клубы авторской песни, так и сольные исполнители. Члены жюри — опытные педагоги и журналисты — поддерживали каждого участника.

«Мы видели искренние выступления и настоящую любовь к жанру», — отметила руководитель клуба «Три в Одном» Елена Гришина.

Выступления оценивали по 12 номинациям. Зрители тоже выбрали своего фаворита через голосование. Победитель получил специальный приз фестиваля. После конкурса гости и участники общались за чаем со сладостями.

Мероприятие показало, что авторская песня остается живым и востребованным жанром в Богородском городском округе.