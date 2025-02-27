Первый отдел фермерских продуктов открылся в гипермаркете в Видном

Первый фермерский островок открылся в гипермаркете «Лента» на улице Старо-Нагорной в Видном. В нем представлена продукция производителей со всей России.

К продаже доступны рыбные и мясные деликатесы, молочные изделия, а также большой выбор сладостей и многое другое.

«Мы очень надеемся, что „Фермерский островок“ станет местом, где наши клиенты найдут для себя что-то новое и интересное от наших малых предпринимателей, которых мы всячески поддерживаем, и приобретут товары, которые по тем или иным причинам не смогли приобрести именно в ассортименте нашего гипермаркета. Если смотреть в рамках города Видного, то это наш первый опыт размещения такого типа торгового объекта с достаточно широким и интересным ассортиментом, который уже сейчас пользуется достаточным успехом у наших клиентов», — сказала директор гипермаркета «Лента» в Видном Кристина Филимонова.

На витринах представлена продукция порядка 10 фермеров из Московской, Липецкой, Тульской и Ульяновской областей. Качество подтверждается соответствующими документами. Организатором открывшейся торговой точки стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Киреевичев.

«На сегодняшний день я сам являюсь фермером, мы ездим по ярмаркам и выставкам. Проблемой для многих наших коллег, друзей и знакомых является продажа своей продукции именно в сетевых магазинах. Вот и возникла такая идея открытия именной этой точки. Благодаря руководству „Ленты“ и корпорации МСП, которые нам предоставили такую возможность, мы начинаем работать и радовать людей своими натуральными продуктами питания», — рассказал Дмитрий Киреевичев.

Благодаря поддержке «МСП-Корпорация» и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области «Фермерские островки» функционируют в 34 субъектах страны. Более 950 малых производителей реализуют продукцию в крупных торговых точках.