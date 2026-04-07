Первый общегородской субботник прошел в Чехове

Участие в первом в 2026 году субботнике приняли глава муниципалитета Михаил Собакин, депутаты, представители администрации, партии «Единая Россия», ветераны СВО, волонтеры и неравнодушные жители. Кроме основных площадок, традиционно навели порядок на закрепленных за учреждениями территориях.

Железнодорожная станция Столбовая — одно из самых многолюдных мест в округе Чехов. Особое внимание было уделено площади у станции и прилегающей к ней территории вдоль путей — участкам, которые ранее вызывали нарекания у местных жителей. Фронт работ на Столбовой составил около четырех гектаров.

Акция также прошла по нескольким адресам в городе: вдоль реки Теребенки и на главных улицах Чехова. Собранный жителями мусор вывезла специальная техника.

Михаил Собакин поблагодарил всех, кто вышел на субботник. «Надеюсь, что на убранных территориях у людей не поднимется рука мусорить, а мы силами коммунальных предприятий будем поддерживать здесь чистоту», — сказал глава Чехова.