Первый общегородской субботник прошел в Чехове
Участие в первом в 2026 году субботнике приняли глава муниципалитета Михаил Собакин, депутаты, представители администрации, партии «Единая Россия», ветераны СВО, волонтеры и неравнодушные жители. Кроме основных площадок, традиционно навели порядок на закрепленных за учреждениями территориях.
Железнодорожная станция Столбовая — одно из самых многолюдных мест в округе Чехов. Особое внимание было уделено площади у станции и прилегающей к ней территории вдоль путей — участкам, которые ранее вызывали нарекания у местных жителей. Фронт работ на Столбовой составил около четырех гектаров.
Акция также прошла по нескольким адресам в городе: вдоль реки Теребенки и на главных улицах Чехова. Собранный жителями мусор вывезла специальная техника.
Михаил Собакин поблагодарил всех, кто вышел на субботник. «Надеюсь, что на убранных территориях у людей не поднимется рука мусорить, а мы силами коммунальных предприятий будем поддерживать здесь чистоту», — сказал глава Чехова.
Отдельные субботники будут организованы во дворах силами управляющих компаний округа. Помимо общегородских мероприятий, коммунальные службы ежедневно убирают улицы, дворы и общественные пространства.
Традиционный общеобластной субботник состоится 25 апреля. Мероприятия по наведению чистоты и порядка в муниципалитете будут проходить в течение всего месяца.