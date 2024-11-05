Первый областной турнир по шапочному бою прошел в Балашихе

Первый региональный турнир по шапочному бою на призы чемпиона Европы Дмитрия Двали прошел в День народного единства в Балашихе. Мероприятие собрало 176 спортсменов из 21 муниципалитета.

Турнир не только стал спортивным событием, но и собрал молодежь и старшее поколение вместе. На первом этаже Ледового дворца были организованы интерактивные зоны, где гости могли участвовать в народных забавах и конкурсах.

Русский шапочный бой, который проводится в Подмосковье, стал популярным как соревнование и массовое мероприятие благодаря инициативе Министерства физической культуры и спорта Московской области и региональной спортивной школы олимпийского резерва по боксу.

Этот турнир может стать основой для дальнейшего развития шапочного боя как вида спорта, укрепляя культурные традиции и объединяя людей разных возрастов.

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