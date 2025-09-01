Первый математический класс открыли в рамках областного проекта в Дубне

В школе № 9 в Дубне открылся первый математический класс в рамках регионального проекта «Математические классы Подмосковья». В нем для первоклассников предусмотрено углубленное изучение математики.

Математический класс отличается увеличенными часами на изучение математики, а также двумя внеурочными деятельностями: «Олимпиадной математикой» и «Логикой и алгоритмикой». Также планируется кружок математической направленности. Если ребенок не будет справляться с нагрузкой, у него будет возможность перейти в обычный класс. Также в школе открылся пятый математический класс.

«Чтобы попасть в этот класс, сначала учитель прошел тестирование. И наш педагог, Марина Александровна Цветкова, получила наивысший экспертный уровень. Ребята в детских садах — кто не ходил в детский сад, приходили в школу — прошли тестирование по математике. Все детские сады Дубны участвуют в проекте „Предшкола“, дети прошли тестирование в рамках этого проекта», — прокомментировала директор школы № 9 Елена Лисеенко.

Всего почти восемь тысяч детей сегодня сели за парты в дубненских школах, 676 из них — впервые.