Первый матч среди любительских команд прошел в парке Балашихи

Открыл чемпионат известный футболист Дмитрий Хлестов. На поле вышли команды предприятия «Криогенмаш» и авиакорпорации «Рубин».
Участников также поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.
«Я желаю каждому из вас поменьше травм. А еще — меньше подкатов и больше красивого футбола. Я обязательно приеду к вам на закрытие турнира! Всем удачи!» — сказал чемпион России по футболу Дмитрий Хлестов.
Теперь игры среди любительских команд будут проходить здесь каждую неделю.