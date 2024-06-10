Первый матч среди любительских команд прошел в парке Балашихи

Участников также поприветствовал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич.

«Я желаю каждому из вас поменьше травм. А еще — меньше подкатов и больше красивого футбола. Я обязательно приеду к вам на закрытие турнира! Всем удачи!» — сказал чемпион России по футболу Дмитрий Хлестов.

Теперь игры среди любительских команд будут проходить здесь каждую неделю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».