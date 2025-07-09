Первый кузов вагона метро для Новосибирска изготовили в Мытищах

Машиностроительный завод «Метровагонмаш» в Мытищах осенью прошлого года заключил контракт с Новосибирским метрополитеном на поставку пяти пятивагонных поездов модели 81-725/726/727. Сотрудники предприятия уже изготовили первый кузов вагона метро для Новосибирска.

Это второй этап производства, где используется современное оборудование, включая аргонные и цифровые сварочные установки, которые были введены в эксплуатацию в этом году. Качество сварки рамы, проводимой на месте сборки кузова, критически важно для безопасности поездов.

Кроме того, на предприятии подчеркнули, что обновление производственного комплекса «Метровагонмаша» осуществляется с привлечением финансовых ресурсов Фонда развития промышленности. Это сотрудничество позволяет не только модернизировать оборудование, но и повысить общую эффективность производственных процессов, что в свою очередь способствует улучшению качества выпускаемой продукции.

Поставка этих поездов запланирована до конца 2025 года. Из пяти контрактных составов будут предоставлены в лизинг, а два отправят непосредственно от завода.