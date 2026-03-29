Первый Кубок по интеллектуально-деловым играм прошел в Мытищах

Соревнования среди девятиклассников состоялись 25 марта в лицее № 34. Участие в них приняли команды из 14 школ.

Состязание разделили на два блока. Первый прошел в формате «Что? Где? Когда?», второй моделировал реальные предпринимательские ситуации. Участникам пришлось вести переговоры, торговаться и взаимодействовать в условиях дефицита времени.

Доктор экономических наук, проректор Российского нового университета Дмитрий Аширов отметил, что мероприятие проводят впервые при поддержке колледжей. Среди партнеров — колледж предпринимательства № 11, колледж бизнес-технологий, Международный колледж бизнеса и дизайна, а также Российский новый университет. Участие в играх дает корпоративную скидку на обучение и поступление в учебные заведения. Современные работодатели, по словам Дмитрия Аширова, ценят не только академические знания, но и навыки, развиваемые в таких соревнованиях.

Победителем первого тура стала команда «Зенит» из Марфинской школы. Во втором туре первенство одержала команда «Краснодар» из школы № 12, она же завоевала общий Кубок.

Индивидуальными лидерами признаны Залина Абдулиаева и Даниил Назаров, которые набрали больше всех очков, удивили оригинальными ответами, проявили креатив и быструю смекалку.