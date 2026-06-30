Первый концерт рок-группы «Так и было» прошел в Химках

В Доме культуры «Брехово» в Химках 28 июня прошел камерный вечер классического рока. Гвоздем программы стал первый большой концерт группы «Так и было», образовавшейся здесь же два года назад.

Коллектив исполнил 13 известных рок-композиций.

«Два года назад участницы коллектива пришли с идеей создать собственную рок-группу. Их объединили желание заниматься музыкой и готовность много работать. Сегодня они представили полноценную концертную программу и доказали, что талант раскрывается благодаря упорству, поддержке и вере в свои силы», — сказала лидер Движения общественной поддержки и директор Дома культуры Светлана Пашковская.

История коллектива началась с нескольких единомышленников. Большинство участников никогда не играли в группе, но постоянные репетиции помогли превратить идею в полноценный проект. Основательница Наталья Карцева играет на гитаре и координирует работу команды, Полина Зезюлькова — солистка, Ульяна Берсенева освоила бас-гитару, Маргарита Дадыкина отвечает за клавишные, Татьяна Олексиенко — за ударные, а партии соло-гитары исполняет девятиклассник Давид Геворгян.

В Химках большое внимание уделяют развитию творческих инициатив жителей. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что такие проекты помогают раскрывать способности, объединяют людей разных поколений и делают культурную жизнь округа насыщеннее.