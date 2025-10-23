Первый кофейный фестиваль прошел в Солнечногорске

В солнечногорском парке состоялся первый в округе фестиваль «Кофе Фест», собравший ценителей ароматного напитка. Гостей ждали мастер-классы, лекции, занятия йогой и дегустации.

Организатором мероприятия стали «Парки Солнечногорья», а партнерами выступили пять городских кофеен, каждая из которых подготовила собственную тематическую площадку. Во время лекций эксперты рассказали о пути кофе от плантации до чашки, о влиянии региона произрастания на вкус и о том, как правильно сочетать разные сорта с блюдами и десертами. Участники попробовали напитки из разных стран мира.

На площадке у памятника Лермонтову разместились ярмарки, фотозоны «Город кофе», «Коты и кофе» и «Осенний пикник». На мастер-классах гости создавали ароматические свечи с кофейным ароматом, осенние украшения из жмыха и декорировали арт-объекты в технике декупаж.

Особый блок программы был посвящен теме экологии: посетителям рассказали, как перерабатывать кофейные отходы и давать им «вторую жизнь».

«Мы ставили перед собой главную цель — сделать уникальное мероприятие на ежегодной основе, которые объединило бы жителей и гостей города в близкой для многих тематике. Нам показалось прекрасной идеей взять кофе за основу мероприятия», — отметила организатор «Кофе Фест» Элина Цебренко.

Гости, участвовавшие в активностях, получили лотерейные билеты и смогли выиграть призы от спонсоров — подарочные наборы и сертификаты.