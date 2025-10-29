Первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 31 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Московской области 29 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности сохранится с 29 по 31 октября. В этот период температура будет подниматься с +3…+7 градусов днем и опускаться до +2…+4 градусов ночью. Ожидается сплошная облачность с прояснениями, пройдут дожди.

Жителям напомнили, что при обнаружении пожара необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.