Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 17 октября

Прогноз пожарной опасности на ближайшие дни представили в Комлесхозе Подмосковья. До конца недели в регионе ожидаются осадки, поэтому обстановка обещает быть спокойной.
15, 16 и 17 октября на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Температура воздуха будет доходить до 7 градусов днем и до 6 градусов — ночью. Синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди.
На прошлой неделе парк лесопожарной техники пополнился еще тремя машинами. Это полноприводные автомобили Lada Niva Travel, которые будут использовать для транспортировки расчетов или пожарных.