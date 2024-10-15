Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 17 октября

Прогноз пожарной опасности на ближайшие дни представили в Комлесхозе Подмосковья. До конца недели в регионе ожидаются осадки, поэтому обстановка обещает быть спокойной.

15, 16 и 17 октября на всей территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Температура воздуха будет доходить до 7 градусов днем и до 6 градусов — ночью. Синоптики обещают облачную погоду, кратковременные дожди.

На прошлой неделе парк лесопожарной техники пополнился еще тремя машинами. Это полноприводные автомобили Lada Niva Travel, которые будут использовать для транспортировки расчетов или пожарных.

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