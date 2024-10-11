Еще три машины для помощи при тушении пожаров закупили в Подмосковье

Парк лесопожарной техники пополнился еще тремя машинами. Это полноприводные автомобили Lada Niva Travel, которые будут использовать для транспортировки расчетов или пожарных.

По словам главы Комлесхоза Подмосковья, автомобили закупили на сэкономленные средства регионального бюджета. Машины будут использовать в Ногинском, Подольском, Клинском и Истринском филиалах «Центрлесхоз», а также лесничестве «Русский лес».

Плановые закупки лесопожарной техники проводят в Подмосковье регулярно в рамках федерального проекта «Сохранение лесов».

Новые автомобили оснащены средством контроля ГЛОНАСС, благодаря чему можно узнать, где они находятся. Это позволит оперативно направлять расчеты к месту возгорания для оперативного тушения.

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