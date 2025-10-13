Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 15 октября

Ни одного лесного пожара не выявили в лесах Подмосковья 12 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности. Он сохранится до 15 октября.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности установится на большей части территории области с 13 по 15 октября. При этом 13 числа в Истринском и Ступинском лесничествах ожидается второй, а в Бородинском и Подольском — третий.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до +7 днем и опускаться до +1 по ночам. Будет пасмурно с короткими прояснениями, ожидаются затяжные дожди.

Жителям напомнили, что сообщить о пожаре можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.