Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 1 ноября

Комлесхоз Подмосковья продолжает мониторить обстановку в лесах. До 1 ноября на большей части территории региона ожидается первый, самый низкий класс пожарной опасности.

30, 31 октября и 1 ноября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Но в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах специалисты прогнозируют второй класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье будет 4-9 градусов, а ночью — 2-6. Синоптики обещают пасмурную погоду с незначительными прояснениями, возможны дожди.

Пожароопасный сезон в Подмосковье подходит к концу. Комлесхоз Московской области наградил лучших сотрудников по итогам года, благодаря усилиям которых в регионе спасли сотни гектаров леса.