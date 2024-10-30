Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья до 1 ноября

Комлесхоз Подмосковья продолжает мониторить обстановку в лесах. До 1 ноября на большей части территории региона ожидается первый, самый низкий класс пожарной опасности.
30, 31 октября и 1 ноября на большей части территории Московской области ожидается первый класс пожарной опасности. Но в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах специалисты прогнозируют второй класс пожарной опасности.
В ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье будет 4-9 градусов, а ночью — 2-6. Синоптики обещают пасмурную погоду с незначительными прояснениями, возможны дожди.
Пожароопасный сезон в Подмосковье подходит к концу. Комлесхоз Московской области наградил лучших сотрудников по итогам года, благодаря усилиям которых в регионе спасли сотни гектаров леса.
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