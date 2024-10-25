Лучших лесных пожарных наградили в Подмосковье

Пожароопасный сезон в Подмосковье подходит к концу. Комлесхоз Московской области наградил лучших сотрудников по итогам года, благодаря усилиям которых в регионе спасли сотни гектаров леса.
«Это тяжелый, напряженный и зачастую опасный труд сотен лесных пожарных и лесничих, водителей спецтехники, управленческого персонала „Центрлесхоза“. Отмечу высокий профессионализм и слаженную работу тех, на чьем счету сотни гектаров спасенного леса», — сказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.
Церемонию награждения сотрудников провели на открытой после капремонта лесопожарной станции «Чехов».
Медалью «За спасение на пожаре» наградили Александра Слепцова, начальника лесопожарной станции «Павловский Посад». Благодарность Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий вручили водителю станции «Ямкино» Андрею Сухову.
Благодарственное письмо губернатора Московской области Андрея Воробьева получил Руслан Сыроижко с лесопожарной станции «Русский лес». Благодарственные письма Мособлдумы вручили Сергею Ехину, Александру Никитину, Татьяне Румянцевой, Владимиру Кукушкину.
Почетную грамоту Комлесхоза передали трактористу ЛПС «Луховицы» Сергею Харламову. Благодарности департамента лесного хозяйства по ЦФО вынесли Дмитрию Холину, Александру Жукову и Константину Егорову.
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