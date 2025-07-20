Первый класс пожарной опасности установится в лесах Подмосковья 21 и 22 июля
Ни одного возгорания за минувшие сути в лесах Подмосковья не выявили. В регионе обновили прогноз по пожарной опасности, продлив его до 22 июля, сообщил региональный Комлесхоз.
В понедельник и вторник на всей территории Московской области ожидается первый класс угрозы возгораний.
Температура воздуха до 22 июля составит +18-23 градуса днем, ночью — +16-18. Синоптики обещают переменную облачность, возможны дожди.
В случае обнаружения возгораний в лесах жителей и гостей Московской области в ведомстве призвали звонить по номеру 112 или на горячую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.
Напомним, что ранее Комлесхоз Подмосковья делился прогнозом пожарной опасности до 21 июля включительно.
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