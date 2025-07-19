Комлесхоз Подмосковья опубликовал прогноз пожарной опасности до 21 июля

В минувшую пятницу, 18 июля, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни угроза пожарной опасности в регионе оценивается на уровне средней.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 19 июля на большей части территории области ожидается второй класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Подольском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — третий.

В воскресенье в подавляющей части региона установится первый уровень угрозы. В Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском и Талдомском лесничествах прогнозируют второй, а в Дмитровском, Егорьевском, Сергиево-Посадском и Шатурском — третий.

Также первый класс пожарной опасности охватит чащи Подмосковья в понедельник, в Клинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в «Русском лесу» ожидается второй.

Температура воздуха сегодня и в ближайшие дни будет колебаться от +19 до +25 градусов днем и от +14 до +16 ночью. Синоптики прогнозируют переменную облачность, возможны дожди.

В Комлесхозе Подмосковья напомнили, что в случае обнаружения возгораний необходимо сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по номеру 112.