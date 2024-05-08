Первый класс пожарной опасности установился в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 09:39 Первый класс пожарной опасности установился в Подмосковье vsegda-pomnim com

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Комитет лесного хозяйства Московской области сделал прогноз лесопожарной обстановки на ближайшие дни. С 8 по 10 мая во всем регионе ожидается первый класс опасности.

Сегодня и в ближайшие дни температура воздуха в Подмосковье будет находиться в пределах от 4 до 11 градусов, а ночью — от -2 до +1С. Синоптики обещают облачную погоду с редкими прояснениями, возможен мокрый снег.

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Если увидели возгорание в лесу, сообщите о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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