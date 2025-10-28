Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Московской области 27 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в областном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности спрогнозировали на всей территории Московской области с 28 по 30 октября. В этот период температура будет подниматься до +4…+8 градусов днем и опускаться до +3…+5 градусов ночью.

Жителям напомнили, что при обнаружении возгорания необходимо срочно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб в России 112.