Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 29 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 26 октября. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится с 27 по 29 октября. В этот период температура будет подниматься до +5.+9 днем и опускаться до +4.+6 ночью. Синоптики пообещали сплошную облачность почти без прояснений, возможны дожди.

Жителям напомнили, что при выявлении возгорания необходимо немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.