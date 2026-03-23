Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 марта

Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Московской области в период с 23 по 25 марта. В минувшее воскресенье в регионе не выявили ни одного возгорания.

Как рассказали в областном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья до 25 марта. В этот период температура будет подниматься до 16 градусов днем и опускаться до -1 по ночам. Ожидается почти безоблачная погода, без осадков.

При выявлении возгорания жителей призывают обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.