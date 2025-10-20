Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 19 октября. В ближайшие дни в регионе сохранится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья с 20 по 22 октября.

В этот период температура будет подниматься до +7 днем и опускаться до -1 ночью. Ожидается сплошная облачность почти без прояснений, а также кратковременные дожди.

При обнаружении огня жителей призывают обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.