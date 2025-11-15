Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 ноября

С 15 по 17 ноября на всей территории Московской области сохранится первый класс пожарной опасности. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и возможным небольшим снегом. Об этом сообщили в Комлесхозе региона.

Днем температура будет держаться от -2 до +2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до -7 градусов. Жителям Подмосковья напоминают, что при обнаружении возгорания в лесу необходимо сразу сообщать об этом по горячей линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что в регионе введут единый стандарт благоустройства дворов. По его словам, работу в данном направлении необходимо вести комплексно — не отдельными проектами, а по всем направлениям сразу