Андрей Воробьев: единый стандарт благоустройства дворов введут в Подмосковье

Московская область продолжает уделять особое внимание благоустройству. По словам губернатора Андрея Воробьева , важно привести к единым стандартам все, что связано с дворами, межквартальными проездами и дорогами.

«Это не только парки, это порядок, опрятность, благоустройство всего того, что видит каждый человек, который идет на работу, в школу, возвращается домой», — подчеркнул губернатор.

Глава региона отметил, что программа модернизации ЖКХ вносит свои коррективы в работу, поэтому благоустройство нужно вести комплексно — не отдельными проектами, а по всем направлениям сразу. Важно, чтобы благоустройство было не формальностью, а частью повседневного комфорта жителей.