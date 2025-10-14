Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 16 октября

Ни одного возгорания не выявили в лесах Московской области 13 октября. В ближайшие дни в регионе установится первый класс пожарной опасности.

Как сообщили в региональном комитете лесного хозяйства, первый класс пожарной опасности установится на всей территории Подмосковья с 14 по 16 октября. В этот период температура будет подниматься до +7 днем и опускаться до -1 ночью. Ожидается сплошная облачность и короткими прояснениями, дожди, возможен снег.

При выявлении огня жителей призвали обращаться по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.